Украинцы набросились на Уилла Смита из-за использования актером музыки русского рэпера Xcho

Уилл Смит записал красивый ролик, выложив его в Сеть. Актер имел неосторожность фоном для видео сделать композицию русского рэпера Xcho, наслав на себя гнев поддерживающих Украину в ситуации с СВО.

Голливудский актер Уилл Смит не на шутку разгневал украинцев, которые потребовали "отменить" знаменитость из-за использования им музыки российского рэп-исполнителя Xcho.

Смит разместил в соцсетях красивый ролик, который снял при помощи игрушечной машины и беговой дорожки. Получились кадры несущегося по зимней дороге авто.

Подписчики же артиста больше обратили внимание на композицию, использованную для видео.

Актер получил массу гневных комментов от тех, кто поддерживает Украину.