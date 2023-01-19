Украинцы набросились на Уилла Смита из-за использования актером музыки русского рэпера Xcho
2023-01-19 13:35
Уилл Смит записал красивый ролик, выложив его в Сеть. Актер имел неосторожность фоном для видео сделать композицию русского рэпера Xcho, наслав на себя гнев поддерживающих Украину в ситуации с СВО.
Голливудский актер Уилл Смит не на шутку разгневал украинцев, которые потребовали "отменить" знаменитость из-за использования им музыки российского рэп-исполнителя Xcho.
Смит разместил в соцсетях красивый ролик, который снял при помощи игрушечной машины и беговой дорожки. Получились кадры несущегося по зимней дороге авто.
Подписчики же артиста больше обратили внимание на композицию, использованную для видео.
Актер получил массу гневных комментов от тех, кто поддерживает Украину.
Опубликовано: Наталья Гончарова