Ольгу Бузову из-за большого долга по коммуналке разыскивают судебные приставы

Поющая ведущая задолжала ЖКУ более 43 тысячи рублей за обслуживание квартиры в Санкт-Петербурге.

Ольга Бузова - хозяйка солидной элитной недвижимости. Поющая ведущая не так давно отметила новоселье в роскошной квартире площадью в 200 "квадратов" и стоимостью 120 миллионов рублей.

Как уточняет КП, ремонт в ней длился около 3-х лет, но теперь жилье в элитном ЖК в Раменках Москвы соответствует представлениям хозяйки о прекрасном: много золота, светлые тона, умная подсветка, портреты Оли и коврики с её инициалами.

Еще одна квартира Бузовой - в Санкт-Петербурге - пустует много лет. Но платежи за коммунальные услуги звезда не спешит оплачивать. По данным издания, хозяйка должна управляющей компании 43,5 тысячи рублей.

Жилищники обратились в суд еще прошлым летом - и выиграли его. Но звезда решение суда проигнорировала, потому документы на должницу передали судебным приставам. В конце декабря 2022 года на телеведущую завели исполнительное производство.

"Странно, что артистка покупает новые квартиры, но обязательства по ЖКУ игнорирует. Это какая-то ошибка с её стороны, - отметил звездный адвокат Андрей Алешкин. - Ей лучше поторопиться и добровольно оплатить задолженность, в ином случае судебные приставы принудительно спишут деньги с ее счетов или даже арестуют имущество.

К слову, это не первая такая история с брошенной питерской квартирой. Пару лет назад на Бузову заводили исполнительное производство в связи с долгом в 10 тысяч рублей. Ольга тогда открестилась от финансовых тем, заявив, что платежами у неё занимается бухгалтер.