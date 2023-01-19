Песков ответил на слова Зеленского о возможной смерти Путина

Дмитрий Песков дал совет Владимиру Зеленскому, который утверждает, что не знает, жив ли Владимир Путин.

19 января глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что Владимир Зеленский и вся киевская администрация испытывает психологическое облегчение, убеждая себя в том, что Владимир Путин может быть мёртв.

Вместе с тем Песков заверил, что Зеленский и правительство Украины должны как можно скорее осознать тот факт, что Путин и Россия никуда не денутся. По мнению Дмитрия Пескова, чем скорее данное осознание придёт к киевскому режиму, тем скорее завершится специальная военная операция.