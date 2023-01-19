Издание Wall Street Journal утверждает, что представитель переговорной команды Украины Денис Киреев был убит СБУ из-за подозрений в государственной измене.

19 января журналисты газеты Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника службы безопасности Украины сообщили, что участник первых российско-украинских переговоров Денис Киреев был убит агентами СБУ из-за подозрений в госизмене.

По данным информатора WSJ, сотрудники украинской Службы безопасности подъехали к Софийскому собору в Киеве на микроавтобусах, попросив Киреева и его охранников сдать оружие. Через полтора часа в городе был найден труп Дениса Киреева, которого похоронили без публичного уличения в шпионаже на Россию.