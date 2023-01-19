Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана для досрочных выборов

Касым-Жомарт Токаев постановил распустить нижнюю палату казахстанского парламента с целью проведения досрочных выборов его новых представителей.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты местного парламента, назначив новые выборы депутатов органа на 19 марта.

По словам Токаева, досрочные выборы парламентариев необходимы для успешной модернизации политического устройства государства. При этом Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что новые депутаты будут работать столь же эффективно, как их ушедшие в отставку предшественники.