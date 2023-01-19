Медведев: поражение РФ в конфликте с Украиной может начать ядерную войну
2023-01-19 14:26
Дмитрий Медведев уверен, что одной из причин начала ядерной войны может стать проигрыш России в спецоперации.
19 января бывший российский президент и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что ядерная война с участием стран-обладательниц подобных вооружений может начаться в случае, если Россия потерпит поражение в украинском конфликте.
Медведев отметил, что ранее страны с ядерным оружием никогда не проигрывали в боевых действиях, которые потенциально решали будущее страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей