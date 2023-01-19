Леонид Ярмольник покинул пределы России

Он был замечен в американском Лос-Анджелесе, где проводил время вместе с журналистом Владимиром Познером.

Российского актера Леонида Ярмольника давно не видели на публике. Поклонники задавались вопросом: куда мог пропасть их кумир? Как стало известно КП, звезда уехал в США.

Его заметили в Лос-Анджелесе, где Ярмольник проводил время с Владимиром Познером. Оба попали на видео во время исполнения джазовой композиции «Summertime» Джорджа Гершвина.

А накануне, уточняет издание, артист отдыхал в Юрмале, где его видели прогуливающимся с юмористом Геннадием Хазановым. Россияне тогда решили, что Ярмольник сбежал в соседнюю страну.

Но он это предположение отпроверг, заметив, что он с семьей "всю жизнь ездит в Юрмалу", а внуки здесь находятся "с марта до конца лета".

Леонид Ярмольник давно исчез с телеэкранов. «Я вообще стал меньше появляться на телевидении. Ценз того, что можно и что нельзя, упал ниже плинтуса. Сегодня показывают, кто и с кем живет, кто у кого что украл. Телевидение стало отхожим местом, куда приходят рылом посветить. Я так не хочу», — заявлял Леонид Исаакович.

По личным убеждениям знаменитость отказался и от почетных званий. «У актера должно быть имя, которое отличает его от других. И хорошо, если еще и достойные гонорары, они с лихвой заменят титулы», — считает Ярмольник.