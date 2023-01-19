Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь в Подмосковье на Крещение

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь в честь Крещения Иисуса Христа.

В четверг глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня Владимир Путин не стал нарушать собственную традицию, окунувшись в прорубь по случаю празднования Крещения Господня, являющегося одним из ключевых праздников в христианской православной церкви.

Вместе с тем Песков отметил, что в отличие от предыдущих лет, когда Путин участвовал в крещенских купаниях, в этот раз журналистский пул Кремля не станет публиковать видеозапись, подтверждающую факт события.