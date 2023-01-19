Эксперт уточнил, как долго могут служить пластиковые окна

Есть расхожее мнение, что пластиковые окна более долговечны, чем деревянные, однако у них тоже есть срок службы.

От чего зависит срок эксплуатации пластиковых окон и как понять, что пришло время их заменить?

Как уточнил креативный директор строительной компании «Дачный сезон» Тимур Дасаев, окна нужно менять, когда металлический профиль деформируется. Процесс закрывания и открывания при таком раскладе затруднен.

"Необходимо прекратить эксплуатацию и тогда, когда стеклопакет лопнул. В таком случае пластиковое окно просто перестает выполнять свои функции", - подчеркнул эксперт в интервью "7 дней".

Еще одна причина замены замены окон – появление плесени, конденсата на стекле и грибка на стенках. Подумать о новых стеклопакетах желательно и в случае, если воздух в комнате стал очень сухим, на подоконниках чаще скапливается пыль, а также заметно уменьшилась шумо- и теплоизоляция.

Если пришел в негодность уплотнитель, а фурнитура износилась, их можно заменить. Как и своевременное обслуживание, частичный ремонт в среднем продлевает эксплуатацию пластиковых окон до 25 лет.