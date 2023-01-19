МО РФ: войска России заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России информирует об оперативных успехах российских военных на Южно-Донецком участке фронта.

19 января спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что за сутки ведения СВО российские войска смогли продвинуться на Южно-Донецком направлении, заняв принципиально новые рубежи, являющиеся выгодными для проведения дальнейшего наступления на позиции украинских солдат.

Также Конашенков отметил, что при боях на Южно-Донецком участке фронта за сутки спецоперации были ликвидированы 30 бойцов вооружённых сил Украины.