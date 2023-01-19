13 знаменитостей, которые ушли из спорта в кино и не прогадали

Эти выдающиеся личности могли добиться успехов в спорте, но решили связать свою жизнь с киноиндустрией и стали звездами экрана.

Итак крупнейшие звезды спорта, которые стали успешными актерами.

Дуэйн Джонсон, знаменитый рестлер, с 1996 года член Всемирной федерации рестлинга. Дебютировал под псевдонимом Роки Майвиа.

В 2001 году была первая главная роль в фильме "Возвращение мумии".

В 2004 году прекратил заниматься рестлингом и полностью ушел в мир кино. Снялся в таких знаменитых проектах, как "Джуманджи", "Форсаж".

С 2016 по 2020 годы был в лидерах списка самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes.

Джон Сина, с 2000 года начал карьеру в профессиональном рестлинге. Член Всемирной федерации рестлинга с 2001 года. Победитель многих чемпионатов.

В кино появился в 2006 году в фильме "Морской пехотинец". При этом продолжал заниматься борьбой.

Потом были роли в "Блокираторах", "Папином доме", "Бамблби", "Форсаже 9", "Миротворце", "Отряде самоубийц".

Дейв Батиста, начал карьеру борца в 2000 году. Тренировался в школе профессионального реслинга Wild Samoan Training Center.

В течение 9 лет стал большой звездой рестлинга под именем

Батиста. В 2010 году ушел из Всемирной федерации рестлинга и занялся актерской карьерой. Начинал с небольших ролей.

Потом была роль В "Стражах Галактики", которая стала прорывом. Дейв Батиста снялась в "Бонде", сиквеле "Бегущий по лезвию", в "Стеклянном луке".

Арнольд Шварценеггер, в прошлом культурист, который пять раз выиграл титулы Мистер Вселенная, 7 раз - Мистер Олимпия.

Решающая роль в кино была в фильме "Конан-варвар" в 1982 г.

Потом были "Терминатор", "Коммандос", "Хищник", "Близнецы". Актер также баллотировался на пост губернатора Калифорнии.

Джейсон Стэтхэм был профессиональным пловцом и 12 лет был членом Национальной сборной Великобритании по прыжкам в воду.

Когда ушел из спорта, снялся в фильме Гая Ричи "Замок, приклад и два дымящихся ствола". Известен своими ролями в боевиках: "Мег", "Форсаж 7", "Неудержимые", "Похищение".

Терри Крюс сначала был полузащитником в нескольких командах НФЛ. Ушел из футбола в 1997 году. Прорыв в кино наступил после роли в картине "6-й день" в 2000 году.

Далее были фильмы "Белые цыпочки", "Неудержимые", телесериал "Бруклин девять-девять".

Джина Карано - с 2006 г профессиональный боец смешанных единоборств, одна из первых участниц женского ММА. Увидеть ее можно в "Форсаже", "Дэдпуле", "Звездных войнах".

Карл Уэзерс занимался футболом, был членом канадской команды "Британская Колумбия Лайонс" три сезона. Параллельно снимался в кино на вторых ролях.

Успех пришел после фильма "Рокки", потом были "Хищник", Счастливый Гилмор".

Жан-Клод Ван Дамм изучал боевые искусства с детских лет. Будучи подростком, выиграл чемпионат Европейской ассоциации профессионального каратэ в среднем весе.

В 1982 году ушел в мир кино. Известные фильмы с его участием: "Уличный боец", "Полицейский времени", "Кровавый спорт".

Лу Ферриньо начинал культуристом. Заслужил титулы Мистер Америка, Мистер Вселенная Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

Выступал в Канадской футбольной лиге в 1970-х годах. Славу в кино принесло участие в документальном фильме "Качая железо" в 1977 году.

Самая знаменитая роль - Невероятный Халк в первом сериале о космическом персонаже.

Соня Хени, норвежская фигуристка, дебютировала в 11 лет в 1924 году на первых Олимпийских играх в Шамони во Франции. Выступала в чемпионатах мира.

Завоевала золотую медаль в зимних Олимпийских играх в 1928 году. В 1936 году снялась в фильме "Один на миллион", продюсировала ледовые шоу.

Снимала коммерчески успешные проекты в течение 12 лет.

Чак Норрис. Сначала его жизнь была связана с Военно-воздушными силами США. Потом актер начал изучать азиатское боевое искусство Тан Су До.

Участвовал в чемпионатах по боевым искусствам с 1964 по 1974 годы. Потом начал сниматься в боевиках ("Путь дракона").

Знаменитым актером стал в 1970-х после ролей в фильмах "Breaker! Брейк!" и "Хорошие парни носят черное", "Уокер, техасский рейнджер"

Бубба Смит - профессиональный футболист, игрок НФЛ в течение 9 лет. Участвовал в фильмах "Чудо-женщина", "Ангелы Чарли".

Но большой успех пришел в "Полицейской академии" в 1984 году. Снимался также в вышедших позже продолжениях фильма.