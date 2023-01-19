Европарламент принял резолюцию о создании трибунала против Путина и Лукашенко

В Европарламенте депутаты решили создать трибунал для президентов Беларуси и России.

Депутаты Европейского парламента проголосовали за создание трибунала в отношении президентов Российской Федерации и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам западного журналиста Рикарда Джозвяка, 472 депутата проголосовали "за" принятие решения, а 19 проголосовали "против" 19;

Причиной такого решения стало начало Россией специальной военной операции на территории Украины. По мнению Европарламента, Лукашенко также причастен к СВО.

При этом отметим, что сам Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь оказывает помощь как России, так и Украине. Беларусь, рассказывал Лукашенко, лечит раненых российских солдат и принимает беженцев из Украины.