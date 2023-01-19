Washington Post: новый пакет военной помощи США для Киева стоит $2,5 млрд
2023-01-19 16:26
Журналисты Washington Post рассекретили стоимость нового пакета военной помощи, который Украина получит от Соединённых Штатов.
Американская газета The Washington Post утверждает, что в ближайшее время правительство США в координации с Пентагоном объявит о выделении нового пакета помощи военного характера для Украины, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов, но не включает в себя танки Abrams.
По данным Washington Post, в новый пакет помощи для Киева от Вашингтона войдёт сотня бронетранспортёров Stryker и порядка пятидесяти боевых машин пехоты Bradley.
Опубликовано: Ткачёв Андрей