Чем знаменит американский сериал «1000-фунтовые сестры» и что известно о его героинях

17 января на телеканале TLC вышла новая серия популярного в Америке проекта о сестрах Слэйтон, мечтающих похудеть. Это знаменитое реалити-шоу, у которого уже тысячи фанатов и миллионы просмотров в YouTube.

Американский реалити-сериал посвящен личной жизни сестер Эми и Тэмми Слейтон, страдающих от лишнего веса. Проживают они в Диксоне штата Кентукки.

Эпизоды рассказывают о ежедневных буднях сестер, их трудных попытках похудеть, чтобы получить разрешение на операцию по снижению веса.

Другие участники шоу - муж Эми Майкл, их пес Литтл Бит, брат Эми и Тэмми, который тоже решил похудеть, чтобы поддержать проект.

В сериале показаны визиты сестер к врачу, их спортивные занятия и другие повседневные заботы. В сериале также можно увидеть ребенка, которого родила Эми.

У женщин много проблем из-за огромного веса. Они часто попадают в больницу, есть хронические болезни.

В одном из последних эпизодов рассказывается, как Тэмми едва не умерла все по той же причине - серьезные проблемы со здоровьем из-за большой массы тела.

Не так давно она набрала свой рекордный вес - 717 фунтов.

Реалити-сериал с участием популярных героинь показывают по телеканалу TLC. Сестры, страдающие ожирением, также ведут успешный канал на Ютубе.

Это их единственный источник дохода, ведь лишний вес сделал Тэмми и Эми малоактивными, женщины почти не выходят из дома.

Сейчас у сестер свыше 2 миллионов просмотров и более 400 тысяч подписчиков. Ютуб-канал был запущен в 2011 году, но только в 2014 он стал популярным.

С тех пор серии выходят регулярно, последний эпизод появился 17 января этого года.