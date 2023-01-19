Пациентка в Москве загорелась прямо на операционном столе

Возгорание могло случиться из-за короткого замыкания оборудования. Пропитанное антисептиками больничное белье сразу же вспыхнуло.

Пациентка загорелась в НИИ им. Склифосовского в Москве прямо на операционном столе. Женщина получила серьезные ожоги, сообщает Супер.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Москвичка поступила в больницу в декабре с переломом плеча. Перед тем, как установить пластину, ей сделали анестезию, после этого больная уснула. А проснувшись, почувствовала дикую боль. В прямом смысле слова она была объята огнем на операционном столе.

Проводившие операцию хирурги пожар потушили, но пациентка получила ожоги руки (той, на которой проводилась операцию) и спины.

После инцидента женщину перевели в палату, и лечили уже не перелом, а - последствия ожогов. Мужу пострадавшей медики пояснили, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания оборудования.

Белье, на котором лежала пациентка, было пропитано антисептиком, и вспыхнуло мгновенно. Пострадал также и один из хирургов - у него обожгло руки.

По прогнозу медиков ожоги будут заживать не меньше года. Пострадавшая хочет подать в суд.