Европарламент объявил о создании трибунала против Лукашенко и Путина

Евродепутаты проголосовали за создание трибунала против президентов РФ и РБ.

Как сообщает российский источник News.ru, депутаты Европарламента приняли решение создать трибунал по событиям на территории Украины.

Отмечается, что судить на трибунале собираются президентов Российской Федерации и Республики Беларусь, а также против руководства стран.

"Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой должен быть создан специальный трибунал, расследующий деятельность Владимира Путина и Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Также напомним, что согласно официальной позиции Беларуси войска страны не принимали участия в спецоперации на территории Украины.