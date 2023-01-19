Какой сок полезнее всех остальных: на этот вопрос ответила диетолог Римма Мойсенко

Специалист рассказала о ценных свойствах гранатового сока и объяснила, как получить от напитка наибольшую пользу.

Гранатовый сок - это то, что поможет поднять гемоглобин, получить дополнительный источник энергии, укрепить иммунную систему.

Благодаря этому целебному напитку можно восстановить силы, повысить работоспособность, устойчивость организма к болезням.

В гранатовом соке много витаминов и антиоксидантов.

Римма Мойсенко о гранатовом соке:

"Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов – активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа... Кроме того, в гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве"

Гранатовый сок - главное средство от железодефицитной анемии, которая вызывает упадок сил.

Полезное действие связано с присутствием в составе витамина С, терпенов, меди, железа.

Самая большая польза будет от сока, приготовленного своими руками. Напиток нужно разводить водой и пить свежим. Тогда ценность сока повышается вдвойне.

В магазинных соках почти всегда есть сахар, он используется как консервант. Полезным же будет только тот напиток, который содержит свежевыжатый сок и немного воды.