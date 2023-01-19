Издание Focus опубликовало материал Габора Штайнгарта о том, что военная и финансовая помощь США Украине не является бескорыстной.

Автор утверждает, что Украина является для США способом обогащения. Например, Вашингтон реализует схему ленд-лиза. За помощь по ней, предоставленную во время Второй мировой войны, многие страны рассчитывались десятилетиями.

Штайнгарт пишет, что Lockheed Martin и Northrop Grumman и другие американские оружейные компании уже получили огромную прибыль от украинского конфликта.

Он отмечает, что американские нефтекомпании и производители сжиженного природного газа тоже обогатились в этой ситуации.