Focus: США помогают Украине военной техникой и финансами ради собственного обогащения
2023-01-19 18:13
Издание Focus опубликовало материал Габора Штайнгарта о том, что военная и финансовая помощь США Украине не является бескорыстной.
Автор утверждает, что Украина является для США способом обогащения. Например, Вашингтон реализует схему ленд-лиза. За помощь по ней, предоставленную во время Второй мировой войны, многие страны рассчитывались десятилетиями.
Штайнгарт пишет, что Lockheed Martin и Northrop Grumman и другие американские оружейные компании уже получили огромную прибыль от украинского конфликта.
Он отмечает, что американские нефтекомпании и производители сжиженного природного газа тоже обогатились в этой ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина