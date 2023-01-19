Диетолог рассказал, как сделать чай из облепихи с сохранением всех полезных свойств

Ягоды обильно насыщены витамином С, о пользе которого давно известно. Незаменимый элемент для здоровья сосудов и успешной работы иммунитета.

Диетолог Анжелика Дюваль объяснила, в чем польза облепихи. Аскорбиновая кислота в составе нужна для полноценного функционирования иммунной системы, она помогает усваиваться железу.

Ягоды надо есть людям, у которых диагностируют анемию или частые простуды, грипп. Витамин С полезен для кровоточивых десен и при частых носовых кровотечениях.

Такое часто наблюдается в подростковом возрасте: организм быстро меняется, сердечно-сосудистая система не успевает за ним и не справляется с повышенной нагрузкой.

Ягоды укрепляют крупные сосуды и сеть капилляров.

Мнение специалиста:

"В облепихе содержится очень важный для организма марганец, витамин Е, кремний, медь, бета-каротин, витамин А – то есть богатый комплекс, который как раз подходит к зимнему периоду. Все эти вещества помогают суставам (которые могут пострадать от холода, – ред.), сердечно-сосудистой системе, иммунитету, а также омолаживают организм в целом. Кроме того, в облепихе содержатся фенольные соединения, которые предотвращают рост бактерий, то есть она обладает еще и антибактериальным действием"

Однако действие высоких температур разрушат многие ценные элементы, содержащиеся в облепихе. При t от +60 градусов почти вся польза ягод уходит. Теряется весь витамин С.

Приготовить вкусный и полезный витаминный коктейль из ягод можно так: размять плоды вручную или блендером, полученное пюре залить не слишком горячей водой (менее +60 градусов).

Можно сделать по-другому: приготовить обычный чай, остудить его немного и добавить туда пюре из свежих ягод.

Употреблять в большом количестве ягоды нельзя людям с камнями в почках или желчном пузыре, которые "имеют тенденцию к движению".

Также большие объемы облепихи вредны тем, кто страдает обострениями болезней ЖКТ.