Звезду сериала «Уэнсдэй», 21-летнего Перси Хайнса Уайта обвинили в домогательствах

Претензии артисту высказали сразу несколько девушек. Он отказался комментировать эту ситуацию и отключил все сообщения в соцсетях.

Девушки заявили, что Перси Хайнс Уайт несколько лет назад склонял их к интиму. По их словам, еще учась в школе в Торонто, Перси не давал прохода красивым ученицам и делал им непристойные предложения, сообщает СтарХит.

«Увидела в новом шоу Перси Хайнса Уайта и была шокирована. Он напал на меня на вечеринке, когда я была пьяна. И я такая не одна», — написала одна из жертв в соцсетях.

Другая пострадавшая вообще заявила, будто Перси что-то подсыпал ей в коктейль, чтобы изнасиловать. «У Уайта комплекс, его пенис совсем крошечный», — отметила девушка.

Несколько жертв обратились в полицию, но у них не приняли заявления. Сам актер на скандал не реагирует и, как ни в чем не бывало, ведет соцсети, но комментарии закрыл.

Уайт получил большую популярность после выхода телепроекта «Уэнсдэй». Ранее звезда снялся в «Сверхъестественном», «Одаренных», «Вызове».