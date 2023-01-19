Джиган на Маврикии попал в больницу

В соцсетях музыкант пошутил и написал, что «сразился» с двухметровой медузой, бороться с которой ему помог краб.

Рэпер Джиган попал в больницу во время отдыха на Маврикии.

В соцсетях музыкант пошутил и написал, что «сразился» с двухметровой медузой, сообщает Супер.ру.

По словам звезды, когда он плавал в холодной воде, якобы рядом оказалась «двухметровая фиолетовая медуза», и ему пришлось вступить с ней в «схватку», в которой мужчина использовал краба для защиты и барракуду — для атаки.

«Мы втроем победили эту медузу. Я хотел отблагодарить их, вынести стейк, креветок... И медуза, как крыса, вонзила щупальца мне в спину», — сыронизировал Джиган.

Позже он признался, что на самом деле у него «прихватило» спину из-за холодной воды. Долго ли ему придется лечиться, Джиган не уточнил.