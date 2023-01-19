Диетолог рассказал: чтобы быстро сбросить 10 кг, надо есть мясо с жирным соусом

Такую диету порекомендовал Алексей Ковальков. При этом врач уточнил, что подобный способ похудения годится не для всех и не подходит для длительного применения.

Чтобы быстро привести себя в форму, можно попробовать применить кетогенную диету, которая исключает употребление в пищу продуктов, содержащих углеводы.

Нужно отказаться от мучного, сладостей, фруктов. В рационе надо оставить мясо и жирные соусы вроде майонеза.

Питаясь таким образом, считает специалист, можно похудеть на 5-10 кг за 2-3 недели и спокойно влезть в любимое платье или джинсы.

Алексей Ковальков:

"Эта диета рассчитана на пять-десять килограммов. Долго на такой диете находиться нельзя, потому что она опасна. Кетогенная диета токсична для органов, поэтому, прежде чем ее применять, необходимо проконсультироваться с врачом"

Диета позволяет похудеть без изнурительных физических тренеровок и голодания. Но полученный эффект будет разовый, самой трудной задачей является удержание достигнутых результатов.

Возвращаясь к прежнему рациону и привычному режиму питания, можно легко набрать старый вес или даже прибавить пару лишних килограммов.