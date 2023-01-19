Во Франции начались массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Во Франции начались протесты против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет. Как объявили профсоюзы, она охватит нефтеперерабатывающие заводы, железные дороги, городской транспорт.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что правительство проведет реформу "в духе диалога, но решительно".

"Единственное, что нас остановит, — это если правительство скажет, что пенсионный возраст не будет повышаться", — заявил в четверг Паскаль Коттон из профсоюза CFTC.

Демонстрация в Париже началась в 14:00 на площади Республики, на котором присутствовали представители восьми крупнейших профсоюзов Франции, объединившихся против реформы. О своем участии в протесте заявили и многие представители власти.

Во время демонстрации во французской столице полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов в масках.

Во Франции на четверг было запланировано более 200 сборных пунктов, с которых должны были стартовать акции протеста, а власти ожидали от 550 до 750 тысяч демонстрантов по всей стране, в том числе от 50 000 до 80 000 в самом Париже.

Забастовка привела к приостановке движения большинства поездов в стране, в том числе некоторых железнодорожных перевозок. Общественный транспорт в Париже также был нарушен. Около 20 процентов рейсы из аэропорта Париж-Орли отменены.

Филипп Мартинес, глава самого радикального профсоюза CGT, ранее заявил, что акция протеста в четверг была лишь началом волны демонстраций.