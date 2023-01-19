Ученые из Австралии выяснили, что частое ковыряние в носу может привести к развитию Альцгеймера

Об исследованиях научных сотрудников Университета Гриффита написали в Scientific Reports.

Исследования австралийских ученых показали, что бактерии из носа способны добираться до головного мозга через обонятельный нерв.

Размножение патогенов ведет к отложению в нервной системе бета-амилоидов, а они, в свою очередь, являются биомаркерами развития Альцгеймера.

Болезнь вызывает бактерия Chlamydia pneumoniae.

Она проникает в обонятельный, тройничный нервы и в обонятельную луковицу, до мозга добирается через несколько дней.

Риск заболеть возрастает из-за привычки ковыряться в носу.

Эксперименты проводились на крысах, результаты подтвердили: опасную болезнь могут вызывать бактерии в носу.

Бактерии, попадающие в ЦНС грызунов, на седьмой/двадцать седьмой день после внедрения сбивали регуляцию важных биохимических путей, провоцируя развитие болезни Альцгеймера.

В местах размножения бактерий обнаружились отложения бета-амилоида - пептида, формирующего амилоидный бляшки, а это и есть один из главных факторов возникновения заболевания.