Ученые из Гарварда выяснили, что макияж не только украшает женщину, но и делает ее немного умнее

Необычные исследования нашли пользу декоративной косметики для женского ума. После нанесения макияжа умственные возможности дам возрастают.

Научные сотрудники Гарварда провели ряд тестов, чтобы подтвердить свои предположения по поводу влияния макияжа на ум женщины, в данном эксперименте добровольно участвовали сотни женщин.

Исследования проводились в самых разных направлениях науки и общественной деятельности, до нанесения косметики и после.

Упор исследования делался на изменение умственных способностей прекрасного пола, проверялись такие качества, как внимательность и уровень интеллекта.

Как оказалось, макияж делает женщину умнее, потому что сильно повышает ее самооценку.

Нанеся "боевую раскраску" дамы начинали больше верить в свои силы, у них повышалась активность, и как следствие, женщины проявляли повышенные когнитивные способности.

Тестирование проводилось в трех группах, выбраны были три способа воздействия на психику.

Первая группа должна была нанести макияж, вторая - прослушать приятную музыку, третья занималась раскрашиванием лиц людей.

Когнитивные возможности улучшались у тех женщин, которые украсили себя с помощью декоративной косметики.