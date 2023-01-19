Вторая серия: Алеку Болдуину все-таки предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве

Трагедия произошла в октябре 2021 года, когда артист на съемочной площадке в Нью-Мексико выстрелил из ружья, и для оператора выстрел стал смертельным.

Окружной прокурор штата Нью-Мексико США Мэри Кармак-Альтвайс заявила, что после тщательной проверки и изучения улик и законов эксперты пришли к выводу: их достаточно для того, чтобы возбудить уголовные дела в отношении Алека Болдуина и других представителей съемочной группы фильма «Ржавчина», сообщает СтарХит.

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину, а также оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будет предъявлено по 2 пункта обвинения в непредумышленном убийстве на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс в 2021 году

Трагедия произошла 21 октября 2021 года, когда артист во время работы над кинофильмом «Ржавчина» в Нью-Мексико выстрелил из ружья. Хотя оно и было заряжено холостыми патронами, случилась осечка, и она стоила Галине Хатчинс жизни.

Поклонники и СМИ стали травить звезду Голливуда, но Алек отмахивался и говорил, что виноватым в трагедии себя не считает. Более того, Болдуин смог договориться с родными Галины и урегулировать все вопросы с ними в несудебном порядке.

Также было решено продолжить съемки. Алек отдал место исполнительного продюсера мужу погибшего оператора — Мэтью Хатчинсу. По договоренности сторон, он должен получить часть прибыли от сборов фильма. А после его выхода появится премия имени Галины Хатчинс.

Болдуин также пообещал позаботиться о сыне погибшей.