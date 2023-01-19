Польский генерал Скшипчак: Россия может начать наступление на Украину со стороны Воронежа, Брянска и Курска
2023-01-19 21:43
Бывший командующий польскими сухопутными войсками, бывший заместитель главы Минобороны страны Вальдемар Скшипчак рассказал о возможных направлениях наступления российских войск.
По его мнению, Россия накопила силы в районе Курска, Брянска и Воронежа, поэтому может ударить с этого направления.
Скшипчак отметил, что при движении российских военных к Харькову вдоль реки Ворскла под удар попадут Полтава и Днепр.
В этом случае у ВС РФ будет возможность соединить силы с военными, которые находятся в районе Соледара и Бахмута.
Опубликовано: Светлана Репина