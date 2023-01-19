В Дубае открывается роскошный отель, на торжестве выступит Бейонсе

В Atlantis The Royal 43 этажа, на его территории много ресторанов, бассейнов, вертолетная площадка и огромный аквариум, в котором плавают 4 тысячи медуз.

Предстоящее открытие вип-отеля в Дубае стало одной из главных тем обсуждения в светских кругах. В ближайшие выходные на открытии гостиницы выступит Бейонсе, сообщает Сплетник.ру.

Открытие Atlantis The Royal состоится в формате частного мероприятия, попасть куда можно лишь по приглашению.

Ожидается, что Бейонсе даст сольный концерт - первый с 2018 года. Для певицы это станет своеобразным "прогревом" перед грядущим турне Би — Renaissance Tour. По сведениям СМИ, гонорар певицы за час выступления составляет 24 миллиона долларов.

Пресса пишет, что на открытии отеля также будут играть диджеи Swedish House Mafia, ожидаются грандиозные фейерверки.

В гранд-отеле 43 этажа, на территории находятся рестораны звездных мировых поваров, бассейны, вертолетная площадка и огромный аквариум с 4 тысячами медуз.