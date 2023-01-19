В Белом доме назвали опасными заявления РФ о риске ядерного конфликта

В США считают опасной риторику РФ о риске ядерного конфликта. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Заявление было сделано в ответ на слова заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу участия в конфликтах ядерных держав.

Медведев написал в своем Telegram-канале, что поражение ядерной державы в конфликте может привести к ядерной войне.

Он также отметил, что ядерные державы не проигрывают крупные конфликты, которые влияют на их судьбу.