США признались в слежке за российским кораблем на Гавайях

Пограничная служба США сообщила, что уже несколько недель ведет слежку за российским кораблем у Гавайских островов.

Американские пограничники считают, что это разведывательное судно, поэтому ведут слежение с воды и с воздуха.

Сообщается также, что в этом районе часто замечают военные корабли других стран.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова Заявила, что США давно попытались бы уничтожить Россию, если бы у них был способ сделать это.