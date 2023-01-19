США признались в слежке за российским кораблем на Гавайях
2023-01-19 22:30
Пограничная служба США сообщила, что уже несколько недель ведет слежку за российским кораблем у Гавайских островов.
Американские пограничники считают, что это разведывательное судно, поэтому ведут слежение с воды и с воздуха.
Сообщается также, что в этом районе часто замечают военные корабли других стран.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова Заявила, что США давно попытались бы уничтожить Россию, если бы у них был способ сделать это.
Опубликовано: Светлана Репина