Психологи рассказали, как не потратить лишние деньги в магазине

Нужно сравнивать цены, сворачивать в другую сторону и не брать товары в руки.

Весь маркетинг в магазинах построен таким образом, чтобы покупатели приобретали как можно больше товаров. Чтобы не поддаваться этому искушению, необходимо следовать нескольким рекомендациям психологов.

Всегда нужно сравнивать более дешевую и более дорогую вещь, обращая внимание на их качества и функциональность. Часто так случается, что отличие между ними заключается только в цене.

Поскольку более дорогие товары по закону маркетинга всегда размещаются справа, психологи советуют покупателям, заходя в магазин, сразу сворачивать налево. Это тоже защитит от покупки необоснованно дорогой продукции.

Еще одно "золотое правило" покупателя - не брать в руки понравившийся товар. Как только желаемый предмет оказывается в руках, им сразу хочется обладать, и чтобы не сделать необдуманную покупку, лучше просто смотреть на вещь.

Как ни странно, делать необдуманные покупки помогает... жевательная резинка. Как доказали эксперименты, во время жевания когнитивная функция человека усиливается, в связи с чем ему хочется подольше находиться в магазине и покупать разные вещи.

Чтобы научиться не тратить лишние деньги, нужно планировать покупки перед походом в магазин и покупать только то, что действительно необходимо.

Эти советы психологов помогут не тратить лишних денег и не покупать ненужных вещей.