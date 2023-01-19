Ягоды, про которые многие забывают: чем полезны облепиха, калина, черноплодная рябина

Про ценные свойства этих ягод рассказала врач-терапевт Ольга Перевалова. Специалист объяснила, в каких случаях и в каком виде лучше употреблять эти дары природы.

Любые ягод - это кладовая полезных элементов, отличное средство для профилактики простуд, вирусных атак.

В ягодах много антиоксидантов, они незаменимые помощники в деле укрепления иммунитета и улучшения кишечной микрофлоры.

Как правило, самыми популярными являются малина, голубика, черника, смородина. Про черноплодную рябину, калину, облепиху редко кто вспоминает, и зря.

Ольга Перевалова:

"Все знают черную смородину, малину, чернику, голубику. Но многие забывают, что у нас есть также облепиха, черноплодная рябина и калина. Это тоже идеальные ягоды для укрепления иммунитета, помогающие выстоять в период распространения инфекций"

По мнению диетолога, в день можно есть половину или целый стакан ягод.

Употреблять их лучше свежими, хотя не каждому понравится кислый вкус калины и вяжущий терпкий вкус черной рябины. Ягоды можно засушить или заморозить.

Из них получается полезный смузи. Многие ценные свойства сохраняются при варке компота-пятиминутки. Для этого надо ягоды бросить в воду, закипятить и сразу выключить.

Дальше они будут настаиваться. Облепиху, рябину или калину можно измельчать в блендере. Полученную массу добавляют в чай, кашу, творог.

Желательно сахар в такое ягодное пюре не подмешивать.

Диетолог предложила приготовить из этих ягод особый целебный напиток.

"Натрите лимон с цедрой и имбирь, добавьте десертную ложку куркумы, выдавите или натрите десять зубчиков чеснока. Смешайте в блендере ягоды, например, черную смородину с облепихой или с малиной и ежевикой. Возьмите полулитровую банку, ягоды должны занимать примерно половину этого объема, добавьте столовую ложку яблочного уксуса и столовую ложку оливкового масла. На эту банку можно добавить две-три столовые ложки меда. Все это разбавьте водой"

Так получится прекрасное средство для профилактики и лечения ОРВИ.