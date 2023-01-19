Премьер Польши Моравецкий: Германия не хочет поставлять на Украину свое современное вооружение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пессимистически настроен по поводу передачи Германией танков Украине.

Он отметил, что ФРГ защищается от поставок танков Leopard на Украину, как черт от ладана.

По словам Моравецкого, Германия не хочет поставлять свое современное вооружение украинским военным.

При этом он признал, что страны НАТО оказывают давление на Германию по поводу передачи оружия Украине.