Госдеп США напомнил Медведеву, что в ядерной войне невозможно победить
2023-01-20 00:08
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател ответил на заявление зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева о ядерной войне.
Пател напомнил, что в ядерной войне победителей не будет, поэтому ее никогда нельзя начинать.
Заявления Медведева он назвал опасными и безрассудными, повышающими риск просчета, призвав избегать подобной риторики.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, влияющих на их судьбу.
Опубликовано: Светлана Репина