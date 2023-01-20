Госдеп США напомнил Медведеву, что в ядерной войне невозможно победить

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател ответил на заявление зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева о ядерной войне.

Пател напомнил, что в ядерной войне победителей не будет, поэтому ее никогда нельзя начинать.

Заявления Медведева он назвал опасными и безрассудными, повышающими риск просчета, призвав избегать подобной риторики.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, влияющих на их судьбу.