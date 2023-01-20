Компания «Маркс и Спенсер» представила своим покупателям «клубнику наоборот»

Белая клубника с красными семенами вызвала большой ажиотаж в британском обществе.

Уже не впервые "Маркс и Спенсер" удивляет потребителей нестандартными продуктами. На этот раз в центре внимания британцев оказалась клубника сорта "Белая жемчужина".

Она на самом деле белая снаружи и внутри, а ее семена - красные, в связи с чем ягода получила народное название "клубника наоборот". На вкус она такая же сладкая, как привычная всем красная клубника, но только чуть более ароматная и с привкусом ананаса и ванили.

Продаваться эта чудо-ягода будет исключительно в брендовых магазинах "Маркс и Спенсер". Многие гурманы уже предвкушают ее покупку и говорят, что сначала не поверили, что ягода натуральная и не выполнена из белого шоколада.

Интересно, что появление "Белой жемчужины" вызвало активные обсуждения в соцсетях. На ее счет высказались даже некоторые знамениости.

Кто-то из пользователей пишет, что не сможет попробовать несандартные плоды. У кого-то они вызывают испуг и даже отвращение.

Но большинство пользователей высказывают заинтересованность в знакомстве с белой клубникой и намерены ее попробовать.