Маленькая дочка Прилучного и Муцениеце не может смириться с разводом мамы и папы

Шестилетняя Мия часто расстраивается, плачет и просит вернуть все так, как было раньше.

Недавно Агата Муцениеце поделилась в своем блоге переживаниями, связанными с дочкой Мией. В последнее время девочка часто замыкается в себе и грустит.

Поначалу мама решила, что это состояние вызвано перенесенной дочкой ветрянкой. Но чуть позже ситуация прояснилась.

Мия призналась матери, что очень переживает по поводу их развода с отцом - Павлом Прилучным. Его уход в новую семью и ожидание первенца от 26-летней Зепюр Брутян очень волнует девочку.

Мия призналась маме, что не понимает, как двое людей, у которых есть двое общих детей, могут жить в разных семьях. Агата Муцениеце говорит, что после таких слов маленькой дочурки сразу почувствовала себя виноватой.