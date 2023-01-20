BFM: более миллиона французов участвуют в акциях протеста против повышения пенсионного возраста

BFM со ссылкой МВД Франции сообщает, что более миллиона человек стали участниками акций против проведения пенсионной реформы.

Ранее сообщалось, что только в Париже на улицы вышло около 80 тысяч человек, и это была не единственная протестная акция.

Массовые мероприятия в знак протеста против пенсионной реформы включают забастовки. Есть информация о применении слезоточивого газа парижской полицией.

Ранее правительство Франции объявило о проведении пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.