WP: большинство иностранных наемников уехали с Украины домой

По данным издания Washington Post, сейчас на стороне Украины воюет от 1 до 3 тысяч иностранных наемников.

Ранее власти Украины сообщали о 20 тысячах иностранных военных из 50 государств. Однако большинство из них вернулись в свои страны еще в первой половине 2022 года.

Издание пишет, что многие такие наемники больше позировали для фото в Instagram, чем участвовали в боевых действиях.

Некоторых иностранных бойцов на родине ожидало уголовное преследование за кражи или сексуальное насилие.