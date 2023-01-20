Bloomberg: США не согласны на снижение потолка цен на российскую нефть

Агентство Bloomberg сообщает, что власти США не согласны на снижение потолка цен на нефть из России.

Некоторые европейские страны выступили с подобной инициативой, чтобы сократить доходы РФ от продажи энергоносителей, однако администрация Байдена не поддержала такое решение.

По данным агентства, США ждут введения странами «Большой семерки» дополнительных ограничений цен на дизельное топливо.

После этого в Соединенных Штатах планируют пересмотреть цены на сырую нефть.