Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но выступает против антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

При этом Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям. Вучич напомнил, что страна сама находилась под такими санкциями 10 лет.

Он считает, что ограничительные меры не принесут никаких результатов, поэтому Сербия не поддерживает такие меры.

Ранее Александр Вучич заявил, что Крым и Донбасс всегда будут украинскими.