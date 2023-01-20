Алек Болдуин может получить до полутора лет тюрьмы

Прокурор штата Нью_Мексико Мэри Кармак-Альтвайс сообщила, что актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

По ее словам, аналогичное обвинение предъявят также оружейнику съемочной группы Ханне Гутерреш-Рид.

Если актер и оружейник будут признаны виновными, они могут получить до полутора лет лишения свободы и штраф в 5 тысяч долларов.

Во время съемок фильма «Ржавчина» в Санта-Фе в 2021 году была убита оператор Галина Хатчинс.