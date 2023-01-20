WP: директор ЦРУ Бернс провел тайную встречу с Зеленским в Киеве и рассказал ему о планах России
2023-01-20 02:09
Издание The Washington Post сообщает, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно побывал в Киеве, чтобы рассказать Владимиру Зеленскому о планах России.
Источники издания утверждают, что речь шла о планах российского руководства на ближайшие недели и месяцы.
Бернс также сообщил украинскому президенту, что дальнейшее оказание помощи связано с некоторыми сложностями.
Ранее сообщалось, что США отказались поставлять на Украину танки М1 Abrams в связи с высокими затратами на техническое обслуживание.
Опубликовано: Светлана Репина