От украинцев требуют оплаты счетов, несмотря на перебои с подачей электроэнергии
2023-01-20 02:24
Генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что граждане Украины должны оплачивать счета.
Он отметил, что даже при перебоях в подаче электроэнергии важно своевременно вносить плату.
Коваленко отметил, что пятая часть тарифа на электроэнергию – это стоимость эксплуатации энергосетей.
Он признал, что с началом конфликта на Украине снизился уровень коммунальных платежей и отметил, что сейчас Yasno обеспечивает не более 60% необходимой выработки энергии.
Опубликовано: Светлана Репина