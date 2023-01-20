От украинцев требуют оплаты счетов, несмотря на перебои с подачей электроэнергии

Генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что граждане Украины должны оплачивать счета.

Он отметил, что даже при перебоях в подаче электроэнергии важно своевременно вносить плату.

Коваленко отметил, что пятая часть тарифа на электроэнергию – это стоимость эксплуатации энергосетей.

Он признал, что с началом конфликта на Украине снизился уровень коммунальных платежей и отметил, что сейчас Yasno обеспечивает не более 60% необходимой выработки энергии.