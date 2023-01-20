Минюст США готов передавать Украине конфискованные у России активы

Представитель Минюста США Эндрю Адамс сообщил, что власти страны планируют начать передачу Украине конфискованных у России активов.

По его словам, на данный момент речь идет о передаче только части активов, но в дальнейшем эту работу планируется продолжить.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что изъятие российских активов спровоцирует серьезный кризис.

Он также подчеркнул, что действия такого рода не имеют под собой правовой основы.