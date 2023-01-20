США объявили о поставках в Украину наступательных боевых машин и ракет HARM

Администрация США объявила о новом пакете военной помощи, включающем боевые машины и ракеты HARM.

Министерство обороны США выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 2,5 миллиардов долларов, сообщил в аккаунте Twitter CNN Алекс Марквард.

Украинская армия впервые получит наступательные вооружения, включая 59 боевые машины пехоты Bradley, 90 броневиков Stryker.

Кроме того, планируется передать со складов Пентагона 53 машины противоминной защиты MRAP, 350 бронемашин HMMWV и ракеты HARM.

В пакет военной помощи войдут снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы разного калибра. Противовоздушную оборону Украины укрепят восемь систем ПВО Avenger.