Депутат Госдумы РФ Шеремет: Вучич сделал заявление по Крыму под давлением

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что президент Сербии Александр Вучич сделал заявление о статусе полуострова под давлением.

Он отметил, что просербский политик Вучич действует в интересах своей страны, но испытывает колоссальное давление со стороны Запада.

В связи с этим Шеремет считает, что заявления Вучича вынужденные. Он также сказал, что любые мнения по этому вопросу никак не меняют реальность.

Ранее президент Сербии заявил, что Крым и Донбасс всегда будут украинскими территориями.