Депутат Госдумы РФ Шеремет: Вучич сделал заявление по Крыму под давлением
2023-01-20 03:11
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что президент Сербии Александр Вучич сделал заявление о статусе полуострова под давлением.
Он отметил, что просербский политик Вучич действует в интересах своей страны, но испытывает колоссальное давление со стороны Запада.
В связи с этим Шеремет считает, что заявления Вучича вынужденные. Он также сказал, что любые мнения по этому вопросу никак не меняют реальность.
Ранее президент Сербии заявил, что Крым и Донбасс всегда будут украинскими территориями.
Опубликовано: Светлана Репина