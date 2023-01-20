Мишустин: Запад оказывает грубое давление на Россию и ее партнеров
2023-01-20 03:17
Во время Российско-туркменского бизнес-форму премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Запад оказывает грубое давление на Россию и ее партнеров.
Он отметил, что из-за этого приходится вести работу в стране в нестандартных условиях, менять привычные механизмы.
Мишустин сказал, что валюты, которые долгое время считались мировыми расчетными единицами, оказались ненадежными.
При это он подчеркнул, что в нынешних условиях открываются новые возможности, в том числе в плане укрепления суверенитета.
Опубликовано: Светлана Репина