Мишустин: Запад оказывает грубое давление на Россию и ее партнеров

Во время Российско-туркменского бизнес-форму премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Запад оказывает грубое давление на Россию и ее партнеров.

Он отметил, что из-за этого приходится вести работу в стране в нестандартных условиях, менять привычные механизмы.

Мишустин сказал, что валюты, которые долгое время считались мировыми расчетными единицами, оказались ненадежными.

При это он подчеркнул, что в нынешних условиях открываются новые возможности, в том числе в плане укрепления суверенитета.