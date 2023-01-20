Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о риске конфликта с Россией
2023-01-20 03:22
Адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет НАТО, заявил о сохранении риска конфликта с Россией.
По его словам, Россия сохранит свои амбиции, независимо от исхода украинского конфликта, поэтому угроза не исчезнет.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что представителям НАТО и Евросоюза следует «протрезветь» как можно быстрее.
Он считает, что западные дипломаты ставят свои политические амбиции выше интересов собственных народов.
Опубликовано: Светлана Репина