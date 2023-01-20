Boulevard Voltaire: США готовятся к конфликту с Китаем

Французское издание Boulevard Voltaire опубликовало материал обозревателя Фредерика Лассе, который считает, что США готовятся к конфликту с Китаем.

Лассе отмечает, что в США признали проведение подготовки к украинскому конфликту с 2014 года.

По его мнению, это называется «организацией театра военных действий», что и происходит сейчас в США в отношении Китая.

Журналист уточняет, что с учетом предстоящего конфликта с Китаем США нужно укрепить свои союзы, поэтому на саммит НАТО в Мадриде пригласили Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию.