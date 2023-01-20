Моравецкий заявил, что Запад устал от Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, несмотря на огромное давление, Германия все еще не приняла решение решения передать танки Leopard Украине, сообшает dorzeczy.pl.

"Сегодня на Германию действительно оказывается такое большое давление, когда речь идет об отправке этих современных танков Украину, но я скажу, что я здесь умеренно скептичен, умеренно пессимистичен, потому что Германия защищается как черт от святой воды", - заявил глава польского правительства.

Моравецкий, вернувшийся из Давоса, поделился наблюдениями о поддержке Украины и о снижении общего интереса к конфликту. Он отметил, что "видит в западном мире меньший интерес к тому, что происходит в Украине".

"Нам нужно оживить дискуссии, потому что Запад устал от того, что происходит, а здесь и сейчас решается будущее Европы и мира", - подчеркнул премьер-министр.

Несколько европейских правительств, включая Польшу, Финляндию и Данию, заявили о своей готовности отправить немецкие танки в Украину, если они получат разрешение из Берлина, хотя ни одна страна не сделала официального запроса. Великобритания объявила, что отправит 14 танков Challenger 2, более старых аналогов Leopard.

Германия не позволит своим союзникам поставлять немецкие танки на Украину, если США не согласятся отправить американские боевые танки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц Германии.